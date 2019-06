Masterclass parcoursbouwen met Henk Linders

Bij het bouwen van een springparcours komt meer kijken dan gedacht. Uit hoeveel oxers en stijlsprongen bestaat het parcours? Hoe zit het met de afstanden? Hoe bouw je een parcours dat niet te makkelijk is, maar ook niet te moeilijk? Henk Linders heeft als internationaal parcoursbouwer wekelijks met deze vraagstukken te maken en kan vanuit zijn ervaring dan ook precies vertellen hoe je een goed parcours bouwt.

Op vrijdag 5 juli organiseert Paardenkrant-Horses.nl in samenwerking met Henk een masterclass parcoursbouwen op Outdoor Gelderland waarbij hij de fijne kneepjes van het vak overbrengt. Als deelnemer ga je na het theoretische gedeelte ook daadwerkelijk de springring in om samen aan de slag te gaan en praat een topruiter je bij over hoe hij het parcours loopt en uiteindelijk heeft ervaren. Een uniek kijkje in de wereld van het parcoursbouwen waar je als Paardenkrant-abonnee ook nog eens gratis aan kunt deelnemen!