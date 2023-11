Paardenmarkt Hedel trekt weer wat aan

Waar er vorig jaar nog 644 pony's en paarden aanwezig waren op de Paardenmarkt in Hedel, is dat aantal dit jaar gestegen naar 783 dieren. De traditionele markt is inmiddels al meer dan 300 jaar oud.

De Paardenmarkt werd druk bezocht door handelaren en toeschouwers, zowel uit Nederland als het buitenland.

Ook Jaco Geurts, waarnemend burgemeester van Maasdriel, was van de partij. Hij vertelt aan de Bommelerwaardgids: “Ik vind het een mooi gezicht, de mensen hebben er mooi weer bij. Ze hebben mij verteld dat dit er al eeuwen is en ik vind het mooi dat we deze traditie kunnen voortzetten. De mensen die ik hier spreek zijn tevreden.”

Dieren in goede staat

Volgens vice-voorzitter Daniël van den Berg, was ook de staat van de aangevoerde dieren goed: “De paarden zien er goed uit, ze hebben voldoende hooi en water. Kortom; iedereen is vrolijk en tevreden.”

