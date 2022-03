Bundeskampioene Soiree d’Amour wint nationale GP in Ankum

Vanaf haar derde jaar heeft Kira Wulferding de beeldschone Soiree d’Amour (v. San Amour) onder het zadel en met succes. In Ankum voegde het paar gisteren een overwinning in de Grand Prix toe aan de reeks van goede resultaten. Wulferding en de dertienjarige merrie scoorden 73.367%. Martin Pfeiffer en Riccio (v. Rock Forever NRW) werden tweede met 71.567%.

Al op jonge leeftijd maakte de San Amour-dochter Soiree d’Amour indruk. Onder Kira Wulferding won ze het Bundeschampionat voor driejarige dressuurpaarden. Als vijfjarige was de merrie finalist op het WK voor jonge dressuurpaarden. Het paar werd vijfde met een 9.1 gemiddeld. In 2019 was er op nieuw een finale plek voor Wulferding en Soiree d’Amour, nu in de Louisdor Prijs. In 2020 debuteerden ze in de Grand Prix met een overwinning.

Gisteren reed Wulferding Soiree d’Amour opnieuw naar de zege met 73.367%. Een foutje in de wissels om de pas drukte de score enigszins. Martin Pfeiffer werd met de twaalfjarige Rock-Forever-zoon Riccio tweede met 71.567%. De derde plaats was voor Svenja Kämper met de Ampere-dochter Amanyara M met 71.033%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg/Horses.nl