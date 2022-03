Benjamin Ebeling wint kür Wellington met dik PR

Benjamin Ebeling heeft afgelopen zondag de Grand Prix kür in Wellington gewonnen. De pas 22-jarige ruiter stuurde Indeed (Hofrat x De Niro) met 78,410% naar een dik persoonlijk record. Daarmee scherpte hij zijn eerdere PB van 73,920% met een kleine vijf procent aan.

De DWB-gefokte Indeed begon haar internationale carrière onder het zadel van Benjamins vader Jan. Pas in januari dit jaar stuurde de jonge ruiter de merrie voor het eerst de ring binnen. Met zijn andere paard Illuster van der Kampert (Spielberg x Contango) ging Ebeling al vaker richting de 78% en momenteel staan ze vierde in de Amerikaanse ranking met het oog op de wereldkampioenschappen in Herning.

In de kür van afgelopenzondag stuurde Katie Duerrhammer Quartett (Quaterback x Dream of Glory) met 75,090% naar de tweede plaats, Michael Klimke werd met Harmony’s Sanrino RHP (San Remo x Welt Hit II) derde met 73,780%.

Bron: Dressage News