Grand Prix-paard Heartbeat W.P. naar Kasey Perry-Glass

Kasey Perry-Glass heeft in Heartbeat W.P. (Charmeur x Ferro, fokker W.L.M. Veltmaat) de opvolger voor haar Olympische paard Goerklintgaards Dublet (Diamond Hit x Ferro) gevonden. De nu elfjarige KWPN-ruin werd door zijn voormalig eigenaresse Fleur van der Meer op Lichte Tour-niveau uitgebracht en door Thamar Zweistra in Grand Prix.

Zweistra kreeg Heartbeat W.P. in 2020 te rijden toen zijn eigenaresse en haar zus Marlous allebei zwanger raakten. Na haar zwangerschap is Van der Meer hem zelf weer drie keer per week gaan rijden, maar Zweistra bleef hem bijrijden en in het najaar van ’21 debuteerde de combinatie in de Inter II. Bij hun tweede start op de Subtopwedstrijd in Delft gingen ze dik over de 73%. “Heartbeat heeft veel aanleg voor de passage, kan heel goed galopperen en springt mooie series. Hij is heel fanatiek en het Zware Tour-werk is zijn grootste talent. Het is zeker meer een Zware Tour-paard dan een Lichte Tour-paard”, vertelde Zweistra toen aan Horses.nl.

Ook in de Grand Prix ging de ruin meerdere keren over de 70%. In oktober vorig jaar werd Heartbeat W.P. naar de Verenigde Staten verkocht.

Olympische Spelen

“Hij heeft zoveel power en kwaliteit”, vertelt Perry-Glass aan Dressage-News. “Ik ben deze prachtige jongen nu al een paar maanden aan het rijden en ik kan niet goed duidelijk maken hoe blij ik met hem ben. Ik zou het geweldig vinden om een poging te doen me voor het team (voor de Olympische Spelen, red.) te kwalificeren, maar ik wil hem ook niet pushen.”

Bron: Horses.nl/Dressage News