Ibiza weer terug op stal bij Emmelie Scholtens

De negenjarige Duits goedgekeurde hengst Ibiza (Desperado x Jazz) is weer terug op stal bij Emmelie Scholtens. Scholtens leidde de in Oldenburg en Hannover goedgekeurde hengst op en reed hem van 2016 tot 2018, later nam de Duitse Juliane Burfeind-Brunkhorst Ibiza over. In 2020 kwam Ibiza weer een seizoen terug naar Nederland en nu staat hij opnieuw in Gorinchem.

In Duitsland is Ibiza uitgebracht op Lichte Tour-niveau. Eind december 2021 maakte de voshengst op de nationale wedstrijd in Vreschen-Bokel zijn Lichte Tour-debuut en in 2022 was hij meermaals succesvol op dat niveau onder Markus Gribbe.

De hengst van Vasco Janke staat nu al weer enige tijd in training bij Scholtens.

Bron: Horses.nl