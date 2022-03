My Vitality nu helemaal van Cathrine Rasmussen 

Cathrine Rasmussen is volledig eigenaar geworden van de vijfjarige KWPN'er My Vitality (Vivaldi x D-Day). De Noorse zakenvrouw en Grand Prix-amazone heeft het aandeel van Helgstrand Dressage in de volle broer van Vitalis overgenomen.

”Het was liefde op het eerste gezicht de eerste keer dat ik My Vitality zag”, schrijft Rasmussen op Facebook. ”En mijn enthousiasme is alleen maar gegroeid in de paar jaar dat ik hem in mede-eigendom heb. Als je zelf ook ruiter bent, is het de ultieme droom om zelf met een paard van deze kwaliteit te werken.”

Deens kampioen

My Vitality behaalde hoge cijfers in het 35-daagse verrichtingsonderzoek van het Deense Warmbloed en won de Deense kampioenschappen voor jonge paarden onder Eric Martinez.

Bron: Horses.nl/Facebook