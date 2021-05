Ruime winst voor Fry en Everdale in GP, Minderhoud vierde met Glock’s Zonik

Bij hun internationale debuut op het hoogste niveau zijn Hans Peter Minderhoud en de 13-jarige Glock's Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) op de vierde plaats geëindigd bij CDIO Compiègne. De combinatie reed naar een score van 73,152% en heeft hiermee de eerste Olympische kaderscore binnen. Bij het Australische jurylid Susan Hoevenaars kreeg hij de hoogste score van 74.891%. Op het scorebord verschenen onder andere zevenenhalven en achten voor de uitgestrekte draf en galop, de appuyementen in draf en galop, passage, piaffe en pirouette.

Minderhoud moest Cathrine Dufour en Nanna Skodborg Merrald voor laten, die ook in de 73% scoorden. Charlotte Fry stond overtuigend aan kop met de goedgekeurde KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale). Ze kwam bij alle vijf de juryleden als winnares uit de bus. Haar scores varieerden van 74.022 tot 78.478% en het gemiddelde kwam uit op 76.674%.

Dufour en Merrald

Dufour pakte de tweede plaats met haar jonge talent Vamos Amigos (v. Vitalis). De jury beoordeelde hun proef met 73.435%. Hiermee scherpte ze haar persoonlijk record met de Westfaler aan. Eind april zette ze in Hagen een percentage op het scorebord van 72.913%. In oktober maakten ze hun internationale Grand Prix-debuut in het Deense Vilhelmsborg.

Vader Zack

Dufour hield haar landgenoot Merrald achter zich die op de derde plaats eindigde. Met de vader van Glock’s Zonik, Blue Hors Zack, reed ze naar een score van 73.174%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl