Hans Peter Minderhoud wint debuut met nieuw paard: ‘Ik kon er gelijk lekker mee wegrijden’

Ellen Liem
Hans Peter Minderhoud met Kir Royaal O. Foto: privé
Door Ellen Liem

Hans Peter Minderhoud was sinds vorig jaar niet meer in de wedstrijdring te zien maar nu is hij terug. Bij zijn rentree had Minderhoud een nieuw paard onder het zadel: Kir Royaal O (Desperado x Hemmingway). Bij hun allereerste wedstrijd reed de nieuwe combinatie naar bijna 69% in de Prix St. Georges en daarmee de eerste plaats op de Subtopwedstrijd in Voorthuizen.

