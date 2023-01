Kim Alting nieuwe stalamazone Dinja van Liere

Kim Alting heeft haar positie als stalamazone bij Reesink Horses in Eibergen omgeruild voor een plek als stalamazone bij Dinja van Liere, die zich gevestigd heeft op de accommodatie van Reesink in Uden.

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij Dressuurstal Nijpjes, begon Kim Alting begin vorig jaar als stalamazone bij Reesink in Eibergen. Daar kreeg ze onder andere de beschikking over de KWPN-goedgekeurde hengst Dark Rousseau (Dettori x Rousseau).

Alting werd in 2021 Nederlands kampioen in de klasse Z1 met haar eigen Kobalt Spring (Giovanni x Charmeur). Begin vorig jaar werd ze Zeeuws kampioen Z2 en vijfde op de KNHS Indoorkampioenschappen. Na een aantal starts in de ZZ-Licht, won ze afgelopen zomer haar debuut in de ZZ-Zwaar en won in oktober haar Lichte Tour-debuut.

Bron: Horses.nl