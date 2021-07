Nog ‘even’ voor vertrek naar Tokio: Dujardin wint PSG-kampioenschap met Everdale-zoon

Terwijl de meeste ruiters en amazones in Aken zich opmaken voor vertrek naar de Olympische Spelen in Tokio, vloog Charlotte Dujardin terug naar Groot-Brittannië voor het Hartpury Festival of Dressage. Daar reed ze de KWPN-gefokte Imhotep (Everdale x Vivaldi) naar de overwinning in het Elite Stallions Young Horse PSG Championship. Daarnaast won ze met Vivaldi-dochter Florentina de Grand Prix en met de vierjarige Mon Amour (Martinez x De Niro) de halve finale van het Shearwater-kampioenschap.

De door T. Huizing gefokte Imhotep liep op donderdag met 76,228% naar de overwinning in de kwalificatieproef en voegde daar op zaterdag de titel in het kampioenschap aan toe. In de finaleproef was er 76,029% voor Dujardin en de achtjarige KWPN’er.

Grand Prix voor Florentina

Donderdag reed Dujardin ook de Grand Prix met de in Nederland gefokte Florentina (Vivaldi x Rubels). De merrie scoorde 76,480% en verwees Theo Hanzons voormalige topper Fallatijn (Vivaldi x Cabochon) onder Laura Tomlinson met 73,500% naar de tweede plaats.

Mon Amour beste vierjarige

In de halve finale van het Shearwater Young Dressage Horse kampioenschap liep Mon Amour naar gemiddeld 86,00%. De vierjarige ruin kreeg negens voor de rijderij en algemene indruk, een 8,8 voor de galop, een 8,7 voor de draf en een 7,5 voor de stap.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl