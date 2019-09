FN-opleidingsspecialist Christoph Hess ontvangt gouden Reiterkreuz

In het kader van de Bundeschampionate is Christoph Hess geëerd met een het gouden Reiterkreuz. De 68-jarige trainer is een ambassadeur van het klassieke opleiden en is een veelgevraagd spreker op evenementen en seminars. Daarnaast is Hess FEI 4*-jurylid en was sinds 1980 actief binnen de FN. Hij begon als instructeur, maar was tot 2016 actief als hoofd van de afdeling opleiding.