Golden Romance Malleret PS onder het zadel van Manuel Dominguez

Helen Langehanenberg's voormalig stalruiter Manuel Dominguez heeft plaats genomen in het zadel van de Oldenburger hengst Golden Romance Malleret PS. De zevenjarige Governor-zoon is een halfbroer van onder andere For Romance I en II en kwam in 2022 onder het zadel van Langehanenberg terecht, die hem op internationaal lichte Tour-niveau uitbracht.

Als jong paard werd hij vierde op de Franse kampioenschappen voor jonge paarden in 2019 en won hij de bronzen medaille in 2020 met Jessica Michel Botton in het zadel. Daarna volgde hij zijn opleiding bij Langehanenberg en inmiddels heeft de hengst zijn nationale debuut gemaakt met Manuel Dominguez in de intermediaire A, die hij won met 73,202%.

Wisseling paarden

Haras de Malleret heeft met het oog op de fokkerij en sport in 2024 wat wijzigingen aangebracht in wie welk paard tot zijn beschikking krijgt. Zo neemt Dominguez ook de teugels over van de merrie Filarmonie de Malleret (v. Fürstenball) van Dorothee Schneider. Ook deze elfjarige merrie was succesvol op de Franse kampioenschappen voor jonge paarden. Zo was er brons in 2018 en werd een vijfde plaats in 2019.

Ook de Hannoveraanse premiehengst Danciano (v.Dancier), evenals de bronzen WK-deelnemer Escamillo (Escolar x Rohdiamant) worden door de Spaanse Grand-Prix ruiter gereden.

