Hengstenprijs in Falsterbo voor Bon Bravour

De KWPN'er Bon Bravour (v. Painted Black) heeft de Folksams Stora hengstenprijs in Falsterbo gewonnen. Dit was de derde KWPN hengst op rij die de titel won. In 2018 was de prijs voor Glock's Johnson (v. Jazz) en in 2017 ging Zuidenwind (v. OO Seven) er met de titel vandoor.

Deze prijs voor dressuurhengsten werd voor de elfde keer uitgereikt bij de Falsterbo Horse Show. De prijs gaat naar de hengst die de meeste succesvolle nakomelingen heeft.

Successen

Bon Bravour heeft onder de Belg Tom Franckx in 2011 de Pavo Cup gewonnen. In dat jaar werd de combinatie vijfde op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. Eind 2013 nam Anky van Grunsven de teugels van de hengst over. Dit leidde echter niet tot een gezamelijke wedstrijdcarrière.

Winnaars hengstenprijs

2019: Bon Bravour (v. Painted Black)

2018: Glock’s Johnson (v. Jazz)

2017: Zuidenwind (v. OO Seven)

2016: Fürstenball (v. Fürst Heinrich)

2015: Skovens Rafael (v. Romanov)

2014: Skovens Rafael (v. Romanov)

2013: Don Primero (v. Donnerschlag)

2012: Bocelli (v. Blue Hors Don Schufro)

2011: Blue Hors Don Romantic (v. Blue Hors Don Schufro)

2010: Sir Donnerhall (v. Sandro Hit)

2009: Heslegårds Rubin (v. Rubinstein I)

