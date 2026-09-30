Lotje Schoots’ Grand Prix-paard Torricelli overleden

Ellen Liem
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Lotje Schoots’ Grand Prix-paard Torricelli overleden featured image
Lotje Schoots met Torricelli. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Lotje Schoots heeft afscheid moeten nemen van Equitop Torricelli LS (Florestan I x Pion). De ruin was vanaf zijn tweede jaar bij Schoots en het tweetal was succesvol vanaf de jonge paarden tot en met internationale Grand Prix. Torricelli overleed op 7 september, hij werd 26 jaar.


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