Documentairemaakster Annette van Trigt stopte niet met filmen na het uitbrengen van The Story of Totilas. In The Legacy of Totilas, die op zaterdag 21 november in première gaat op het Equus Film Festival in Midway, Kentucky (VS), laat Van Trigt zien hoe Totilas ook na zijn overlijden in 2020 de paardenwereld bezig bleef houden. En niet alleen de paardenwereld: tot rechters aan toe.

Van Trigt koos heel bewust voor de première in Kentucky: “Heilige grond voor Totilas omdat hij hier onder Edward Gal teamgoud en twee keer individueel goud won. Wat de duizenden uitzinnige Amerikanen op de tribunes toen niet wisten is dat Totilas in het diepste geheim te koop stond.”

Van Trigt onthult in de ﬁlm wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld en kreeg alle betrokken op camera.

Het gevecht om zijn zaad

Als de Nederlandse oud-eigenaar Kees Visser na de dood van Totilas uit het niets het zaad van het duurste dressuurpaard ooit aanbiedt, breekt er opnieuw een gevecht om miljoenen uit. De Duitse paardengrootheid Paul Schockemöhle laat dat niet over zijn kant gaan en dat leidde tot een bittere juridische strijd.

Annette van Trigt met Paul Schockemöhle

Dat was de aanleiding voor ﬁlmmaker Annette van Trigt om op jacht te gaan naar wat er zich daadwerkelijk achter de schermen heeft afgespeeld. Een onthullende documentaire over het duurste dressuurpaard tot dan toe, dat zelfs na zijn dood in 2020 opnieuw van zich doet spreken.

Complete biografie in beeld

Van Trigt vertelt: “Zie het als zijn complete biograﬁe in beeld waarbij miljoenen fans wereldwijd nog een keer kunnen genieten van Totilas’ uitzonderlijke talenten. Maar zij zullen ook treuren om hoe het allemaal zo mis kon lopen over de rug van de wonderhengst.”

‘The Story of Totilas’ scoorde bij de eerste televisieuitzending bij Omroep Max 1,2 miljoen kijkers, uitzonderlijk hoog voor een documentaire.