Rob van Puijenbroek en Tommie Visser nemen intrek in droomstal Begijnhoeve 2.0

In het najaar van 2018 werd de Begijnhoeve in Retie verkocht aan de familie Gates en gingen Rob van Puijenbroek en Tommie Visser op zoek naar een nieuwe plek. Die vonden ze in Postel en na anderhalf jaar bouwen hebben ze nu hun intrek genomen in droomstal Begijnhoeve 2.0.

In de tijd tussen de verkoop van de Begijnhoeve en de oplevering van de Begijnhoeve 2.0 vonden Rob van Puijenbroek en Tommie Visser onderdak bij Arjen Teeuwissen en zijn partner Frank Garritsen. Hoewel de nieuwe droomstal nog niet volledig is afgebouwd, is deze nu in gebruik genomen. Ook John Thijssen en zijn partner Rob van Rijthoven zijn mee verhuisd naar de Begijnhoeve 2.0.

Bron: Horses.nl