EDS veilingtopper Kavira wint zevenjarigen kampioenschap in Falsterbo

De Franklin-dochter Kavira heeft in haar jonge leven al meerdere keren van zich doen spreken. De KWPN-merrie die in 2019 Nederland verliet via de Excellent Dressage Sales en voor 210.000 euro aan Helgstrand werd verkocht, won vanmorgen in Falsterbo het Nordic kampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden. In handen van Sofie Lexner kwam de door P.P.W. Janssen uit Overloon gefokte merrie tot 84.215%.

Niet alleen op de EDS veiling was Kavira al een van de prijstoppers, dat was ze ook op de SELL veulenveiling toen ze voor 39.000 euro werd verkocht. Als driejarige schopte de Franklin-dochter het tot het reservekampioenschap op de Nationale Merriekeuring van het KWPN en werd zesde in de VSN Trofee.

Via Helgstrand naar Christinelund Dressage AB

Andreas Helgstrand schafte als vierjarige Kavira aan op de EDS voor 210.000 euro en ze plaatste zich voor het Deense jonge paarden kampioenschap. In Falsterbo dook de merrie op in het Nordic kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Onder Sofie Lexner won ze, nu in eigendom van Christinelund Dressage AB de voorrondes en vanochtend de finale met 84.125%.

Voor de draf scoorde Kavira een 10, voor de galop een 9,2 en voor perspectief een 9. Daarnaast kreeg ze voor de stap een 7,8 en submission een 8,5. Voor dit gedeelte was dat 89% en voor de proef kreeg het paar 79.429%.

De Dante Weltino-zoon Liberace for U, in Zweden goedgekeurd, werd met 80.472% tweede onder Linnea Cöster. Anna Kasprzak reed de Everdale-zoon Everian L naar de derde plaats met 79.343%.

