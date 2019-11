Hans Peter Minderhoud derde in Wereldbeker Madrid

Hans Peter Minderhoud rijdt dit weekend mee in de Wereldbekerwedstrijd in Madrid met zijn Glock's Zanardi (v. Rubels). Vandaag in de Grand Prix eindigde Minderhoud als derde. Een unanieme zege werd behaald door Dorothee Schneider met DSP Sammy Davis jr. (v. San Remo).

Schneider werd door alle juryleden op kop geplaatst. De scores fluctueerden tussen de 77,391% en 79,130%. Dit leverde een totaal op van 78,217%. Met dit eindresultaat heeft Schneider een goede beslissing gemaakt om de Saab top tien te laten schieten.

Hans Peter Minderhoud volgde op de derde plaats met Zanardi. Hij werd op de derde en de vierde plek geplaatst door de juryleden. Dit leverde een eind resultaat op van 72,717%. Een fractie minder was er voor Morgan Barbaçon met Sir Donnerhall II (v. Sandro Hit). Haar score van 72,065% was voldoende voor een vierde plaats.

Lusitano’s naar 70%

Maar liefst drie Lusitano’s scoorde in deze wereldbekerwedstrijd een score hoger dan 70%. De hoogste score, 74,348%, was voor Claudio Castilla Ruiz in het zadel van de veertienjarige voshengst Alcaide.

De top vijf werd compleet gemaakt door Rodrigo Torres met de pas negenjarige Fogoso. De Portugees scoorde 70,870%. Ook de Franse Anne Sophie Serre behaalde met haar eveneens negenjarige Lusitano een score van boven de 70%. Een totaal van 70,022% was voor Serre en haar Actuelle de Massa genoeg voor een zesde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl