Opnieuw zege Adrienne Lyle en Salvino in Wellington

Na de Spelen in Tokio heeft Adrienne Lyle haar Olympiade paard Salvino (v. Sandro Hit) pas twee keer gestart en ook twee keer gewonnen. Gisteren kwam daar een derde keer bij. In Wellington schreef de Amerikaanse de 4* Grand Prix (voor de kür) op haar naam. Met een score van 78.566% bleef Lyle de Canadese Brittany Fraser-Beaulieu en de KWPN'er All In (v. Tango) ruim voor die 71.500% van de jury kreeg.

De jury was unaniem in hun oordeel over de de proef van Adrienne Lyle en Salvino. Veel 8-ten prijkten op het protocol. De piaffes en de stap van de vijftienjarige zoon van Sandro Hit leverden een aantal negens op. Jurylid Peter Storr gaf met 80.870% de meeste punten weg. Het eindtotaal voor Lyle kwam uit op 78.566%. “Salvino bewijst heel constant te zijn,” aldus Lyle.

All In tweede

De overige twee podiumplaatsen werden bezet door collega Olympiërs Brittany Fraser-Beaulieu en zevenvoudig Zweeds olympiër Tinne Vilhelmson Silfvén. Fraser scoorde met haar zeventienjarige KWPN’er All In 71.500%. Vilhelmson en Devanto (v. De Chirico) kwamen uit op 71.261%.

Koschel beste in GP voor Special

In de 4* Grand Prix voor de Special won Christoph Koschel met Dünensee (v. Dancier). De Duitser was de enige die boven de 70% uitkwam. Hij kreeg een percentage van 70.609%. Naïma Moreira Laliberté werd tweede met Statesman (v. Sandro Hit) met 68.152%.

Bretton Woods-zoon wint met pr 3* Grand Prix

Ook op het CDI3* werden gisteren twee Grand Prix’ verreden. In de kwalificatie voor de kür was Julio Cesar Mendoza Loor op de KWPN’er Jewel’s Goldstrike (v. Bretton Woods) de winnaar. Het paar kwam aan een persoonlijk record van 77.700%. Er stonden zelfs enkele 9-ens voor de piaffe op het protocol. Het fokproduct van maatschap Van Esch werd destijds op de KWPN Select Sale afgeslagen op 85.000 euro. Julio Cesar Mendoza schafte de elfjarige ruin vorig jaar aan. Begin deze maand debuteerde het paar in Wellington in de Grand Prix.

Pr voor Ashley Holzer en Valentine

In de 3* Grand Prix voor de Special was er opnieuw een unanieme winnaar met een pr. Ashley Holzer reed haar twaalfjarige Sir Donnerhall-merrie Valentine naar 73.63%. Alle vijf de juryleden scoorden haar boven de 73%. Het was voor het paard pas de derde CDI van dit jaar en haar eerste overwinning. De Belgische amazone Laurence Vanommeslaghe werd tweede op Havalon ( v. Blue Hors Hotline) met 70.63%.

Bron Horses.nl/Persbericht GDF Wellington