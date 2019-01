Shanna Baars viert terugkeer Wonderful Girl met dikke overwinningen

Voor het eerst sinds 2,5 jaar kwam Daphne van Peperstratens voormalige toppony Wonderful Girl dit weekend weer in de wedstrijdring. Haar nieuwe amazone Shanna Baars debuteerde met de twaalfjarige vosmerrie in het Z2 en won direct met percentages van rond de 75%. "Zo ontzettend dankbaar dat we nog samen in de ring kunnen verschijnen, 2019 had niet beter kunnen beginnen", schrijft de jonge amazone op Facebook.

In de zomer van 2016 kwam de in Duitsland gefokte Wonderful Girl (v. Wimbledon) na een succesvolle carrière onder Daphne van Peperstraten bij Shanna Baars. Het EK voor pony’s in Aarhus 2016 was de laatste wedstrijd van Van Peperstraten voor haar overstap naar de junioren. Het paar won met het team brons en bereikten individueel de zesde plaats.

Hippiade kampioen

In de twee jaar dat Daphen van Peperstraten internationaal reed, werd er zeventien keer gewonnen, telkens met 70%+ scores. Ook werd het paar Hippiade kampioen en wonnen ze de Felix Cup finale.

‘Droomdebuut’

Eenmaal bij Shanna Baars op stal raakte Wonderful Girl geblesseerd en was het tobben voor de amazone. Maar na 2,5 jaar mocht het paar zaterdag toch weer de ring binnen rijden. En dat was niet voor niets getuige de winnende scores van 75,5% en 74,23%. Baars: “Wat een droomdebuut! Zo ontzettend dankbaar dat we nog samen in de ring kunnen verschijnen, 2019 had niet beter kunnen beginnen.”

‘Met veel harmonie’

Jurylid Dick den Elsen: “Deze nieuwe combinatie reed een fantastische foutloze proef met veel harmonie. Het is een prachtige combinatie met veel uitstraling en een fantastische manier van proeven rijden.”

Bron Horses.nl/Facebook