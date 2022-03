Von Bredow en Rath maken dienst uit in kür Ornago

Jessica von Bredow-Werndl was na haar grootse overwinning in Den Bosch vorige week, dit weekend afgereisd naar Italië. In Ornago bracht ze zondag de 13-jarige Ferdinand BB (v. Florencio 2) aan de start in de kür op muziek. Met 80,735% pakte het duo unaniem de winst, voor Matthias Alexander Rath met Foundation 2 (v. Fidertanz 2). Zij scoorden 77,180%.