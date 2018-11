Wynton als dekhengst naar Canada

De KWPN-goedgekeurde hengst Wynton is verkocht. Dat laat amazone Madeleine Witte-Vrees vanavond weten op haar Facebookpagina. De door J.M. Jansen uit Joppe gefokte Jazz-zoon gaat in Canada zijn dekcarrière voortzetten. Wynton kwam onder Witte-Vrees uit op Grand Prixniveau en kreeg dit jaar het predikaat 'keur' toegekend. "Ik zal je missen!" schrijft de amazone.

Wyntons dressuurloopbaan werd regelmatig geplaagd door blessureleed. In 2013/2014 stond de hengst een jaar aan de kant en ondanks een winnende rentree verdween Wynton daarna weer 2,5 jaar uit de ring. In februari van dit jaar deed hij nog goede zaken op het CDI in Neumünster, maar in mei was er opnieuw een teleurstelling, toen de hengst niet door de vetcheck kwam op de landenwedstrijd in Uggerhalne.

De trotse nieuwe eigenaresse is Marie-Josée Proulx van Canadream Farm in Ontario. Ook Zhivago ging onlangs naar dit hengstenstation dat gespecialiseerd is in KWPN’ers.

Nakomelingen

Wynton leverde totnogtoe vijf goedgekeurde zonen en ook in de sport doen zijn nakomelingen het goed. Zijn zoon Imposant W won dit jaar de Pavo Cup en (onder meer) in 2016 de VSN-finale. Ook de Deense Catherine Dufour heeft sinds kort een talentvolle Wynton-zoon op stal staan. Wynton is behalve bij het KWPN, ook bij een aantal Duitse stamboeken goedgekeurd.

Bron: Horses.nl / Facebook