BuCha: Secret wint kwalificatie met 9,2

Secret (Sezuan x St. Moritz) kwam vanmorgen als elfde starter in de baan in de kwalificatieproef voor zesjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf. Zo'n veertig paarden kwamen daarna nog in de ring, maar die gingen allemaal niet over de 9,2 gemiddeld van black beauty.

En in die 9,2 zit straks in de finale ook nog wat lucht naar boven als alles meezit. In stap liet Secret vandaag onder Jessica-Lynn Thomas niet helemaal los (8,5), in de wissels kwam hij wat omhoog met de croupe (en omlaag met z’n hoofd) en het achterwaarts ging ook nog niet helemaal van harte.

Maar wát een draftour (9,5)! Een 9,5 was er ook voor de galop (waarbij vooral de uitgestrekte galop indruk maakte), een 9 voor de dürchlässigkeit en een 9,5 voor de totaalindruk.

9 gemiddeld voor Valverde

De door Reesink Horses en Rob van Puijenbroek gefokte Valverde (Vitalis x Ampere) behaalde de op één na hoogste punten. Hij kwam onder Eva Möller gemiddeld uit op een 9. De bruine hengst van Andreas Helgstrand die Secret vorig jaar ook voor moest laten gaan op de Wereldkampioenschappen kreeg 9 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 9 voor de dürchlässigkeit en een 9,5 voor de totaalindruk.

All at Once en Don Juan de Hus

Nog twee keer Reesink-succes was er met een zoon van ex-Reesink-hengsten All at Once En Don Juan de Hus : Anthazit (mv. Weltmeyer) scoorde onder Greeta Heemsoth een 8,8 gemiddeld.



Een 8,5 gemiddeld was er voor Don Mateo (Don Juan de Hus x Royal Highness). Drie keer Nederlands bloed dus ook in de top.

Op 5 voormalig Bundeskampioene Caty OLD (Sir Donnerhall x Fürst Heinrich) onder Eva Möller met een 8,4 gemiddeld. Een andere voormalig Bundeskampioen (die Secret wel ooit verslagen heeft) kwam uit op een 8 gemiddeld: Finest Selection (Follow Me x Lauries Crusador xx).

