EK Rotterdam: Starttijden Nederlandse combinaties Grand Prix Spécial

De startlijst voor de Grand Prix Spécial op het EK in Rotterdam is gepubliceerd. De beste dertig combinaties van de Grand Prix komen vanmiddag vanaf 16.00 uur in de baan. Alle vier de Nederlandse combinaties mogen aantreden in de eerste individuele strijd op het EK Dressuur.

In de Spécial zijn de eerste individuele EK-medailles te verdienen en een startplaats voor de kürfinale. De beste vijftien combinaties van de Spécial mogen door naar de kür (met een maximum van drie combinaties per land). De Grand Prix Spécial is in geheel te bekijken via FEI-tv en deels via de livestream van de NOS. De NOS zendt de Spécial online uit vanaf 20.00 uur. De beste combinaties van de Grand Prix zijn dus te zien via de NOS. Wie al iets eerder wil inschakelen kan het proberen via Sportschau.de, daar wordt de Spécial al vanaf 18.00 uur online gestreamd.

Starttijden Nederlandse combinaties

17.10 uur – Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P.

19.00 uur – Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P.

19.30 uur – Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P.

21.40 uur – Edward Gal met Glock’s Zonik N.O.P.

Volledige startlijst

Bron: Horses.nl