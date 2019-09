Feestende Hippiade-kampioenen op podium bij huldiging vier- en zestallen

Het feestje op de Hippiade barstte zaterdag compleet los bij de huldigingen van de vier- en zestal kampioenen op MedalPlaza. De medailles en erelinten werden omgehangen en de champagne werd geknald.

Het viertal van PPSV Bussloo reed een keurige Kür op muziek die werd beloond met 77,33% en de gouden plak. Iets wat commandante Meerte eigenlijk niet had verwacht. ‘We waren best wel zenuwachtig voor vandaag want we hebben wel een aantal gespannen paarden in het team. Daarom leek het me goed om met een relaxt reservepaard een rondje voorop te rijden in de ring vlak voor de proef. Dat heeft goed geholpen want de paarden waren daardoor mooi ontspannen. Het scheelt ook dat de paarden de muziek al goed kennen en ze dus weten wat er van ze wordt verwacht. We gaan nu met het complete team -Lineke, Renée, Vera en Chloë- deze titel vieren en gezellig samen pizza eten. Voor de langere termijn gaan we met het team weer hard doortrainen en deelnemen aan het selectietraject voor Indoor Brabant’, aldus de commandante.

Sterk team van de Pasruiters pakt goud in klasse L viertallen

De Pasruiters uit Neede gingen er vandoor met de overwinning in de klasse L voor viertallen. Teamleden Nathasja en Elke vertellen: ‘Het is echt super leuk om hier te winnen. We hebben wel vaker op de Hippiade gereden maar zijn nog nooit kampioen geworden. Wat ons team sterk maakt is dat we allemaal de paarden individueel goed voor elkaar hebben. Plus dat we als ruiters goed op elkaar zijn ingespeeld. We accepteren ook de aanwijzingen van elkaar als er iets verbeterd kan worden. Als team zijn we al zes jaar bij elkaar, alleen de samenstelling van paarden verandert soms. Nu hebben we een aantal jonge paarden in het team waardoor we weer in de klasse L starten in de plaats van klasse M. Maar onze basis is gewoon heel sterk.’

Langverwachte titel in klasse M voor Bergakkerruiters

De champagne vloeide rijkelijk tijdens de huldiging van het viertal RV Bergakkerruiters uit Est in de klasse M. Voor het podium hing een spandoek met de tekst ‘Na zoveel jaren doen, nu eindelijk kampioen!’ En dat verklaart precies de blijdschap van commandante Lisanne Soeters. Ze vertelt: ‘We hebben al vaker het Gelderse Kampioenschap gewonnen en ook al vaker op de Hippiade gereden, maar zijn nog nooit kampioen geweest, tot vandaag! De kracht van ons team is dat we hard werken, maar vooral heel veel lol met elkaar hebben. Gewoon die heerlijke ouderwetse gezelligheid van rijden met een team. We maken er altijd een feestje van op zo’n wedstrijd als vandaag. De barbecue gaat mee en we genieten vooral van het rijden en de gezelligheid met elkaar. Naast dit viertal ben ik ook commandant van twee pony viertallen en een Fries viertal die vandaag meereed in de klasse L. Zij werden vandaag vierde en mochten net niet op het podium dus gaan we die nu met zijn allen een eigen huldiging geven.’

Viertal Winschoten wint verrassend in de klasse Z

Gehoopt op een medaille in de viertallen klasse Z, dat deed het viertal Winschoten zeker. Maar dat het team ook daadwerkelijk een gouden plak zouden veroveren, dat was een mooie verassing. “Er was geduchte concurrentie en dat houd je wel scherp”, vertelt de commandant namens het viertal. “Je hoopt dat op het moment dat het moet, alles goed gaat en om eerlijk te zijn hoop je misschien ook wel dat het bij de concurrentie een beetje fout gaat. Natuurlijk als een ander viertal wint, dan is dat ook dik verdiend, maar het gaat soms om zulke kleine verschillen.” Met een gouden percentage van 65.667% eindigde het viertal bijna 2% hoger dan de zilveren medaillewinnaars. De sleutel tot succes: “We zijn ruim voor het Gronings kampioenschap begonnen met trainen en ook daarna met oog op de Hippiade hebben we minimaal twee keer per week geoefend. Oefening baart kunst.”

Klasse L/M zestallen prooi voor Wouw Vooruit

In polonaise ging het zestal van Wouw Vooruit naar het podium om hun gouden medailles op te halen in de klasse L/M. Volgens de commandant van het zestal hebben de amazones goed gereden. ‘Vorig jaar pakten we nog het zilver hier op de Hippiade en dit jaar het goud, echt top! En wat het helemaal speciaal maakte was dat twee dames ook nog zwanger zijn, dus we reden eigenlijk met zijn achten vandaag. Ik ben echt trots op ons team en vooral de teamspirit. We werken hard, maar hebben het vooral ook heel gezellig. Vanavond gaan we zeker nog even de champagne open trekken met zijn allen.’

Research Drive wint klasse klasse ZZ voor vier- en zestallen

Het Research Drive meertal reed vandaag overtuigend naar de overwinning in de klasse ZZ in handicap voor vier- en zestallen. Het meertal uit Beilen scoorde een mooi percentage van 75.917%. Het was niet de eerste keer dat het Drentse team een medaille in de wacht sleepte. Het succesverhaal van deze groep was in het verleden al goed voor drie gouden en twee zilveren plakken. “We zijn nu vijf jaar als groep bij elkaar. Ieder kampioenschap biedt weer een nieuwe uitdaging en we gaan steeds weer een stapje hoger”, vertelt commandant Gert-Jan van der Meij. “Het is altijd weer puzzelen om alles voor elkaar te krijgen. Niet alleen de groep op zicht, maar ook alles eromheen. We zijn ook veel dank verschuldigd aan onze sponsor, waarvan het paard ook meeloopt in ons meertal. Ze heeft deze Hippiade bijvoorbeeld de huur van de boxen gesponsord, zodat de paarden lekker koel op stal konden staan.” Op de vraag wat het mooiste is aan deze tak van sport, zegt het team eensgezind: “Dat het een teamsport is, dat maakt het geweldig mooi.”

Verenigingskampioenschap gewonnen door RV Bucephalus

De spring- en dressuurruiters van RV Bucephalus uit Sevenum waren vandaag het beste en wonnen het Verenigingskampioenschap. De Schouwse Ruiters uit Schouwen-Duiveland werden knap tweede en de bronzen plak was voor RV Exloo uit Exloo.

Ook het Z-ponyviertal Fourtune uit Zevenaar mocht vandaag nog het podium beklimmen voor de huldiging.

Viertallen Kür op Muziek

1. PPSV Bussloo – 77,333%

2. Stal Falkena – 73,667%

3. 4 Symphony – 73,167%

Viertallen en zestallen klasse ZZ in handicap

1. Research Drive Meertallen, Stroomruiters, Beilen – 75,917%

2. Zuid Drentse Meertallen, Runderuiters, Emmer-Compascuum – 72,500%

3. Z-Friezenteam Groningen, Groningen – 69,417%

Viertallen klasse Z

1. Meertallen Winschoten, Neta, Winschoten, – 65,667%

2. RV ’s Gravenhof, Nootdorp, 63,917%

3. 4fun De Grensruiters, Hunsel – 63,167%

Viertallen klasse M

1. RV Bergakkerruiters, Bergakkerruiters, Est – 65,750%

2. de Stidalruiters, Stidalruiters, Stieltjeskanaal/Dalerveen – 65,417%

3. RV Exloo, Exloo – 65,333%

Viertallen klasse L

1. De Pasruitrers, Neede – 68,833%

2. Meertallen, Neta, Winschoten – 68,667%

3. PSV Ysselsteyn , Ysselsteyn (Lb) – 68,083%

Zestallen klasse L en M in handicap

1. Wouw Vooruit, Wouw – 67,917%

2. RV Varsseveld, Varsseveld – 67,500%

3. RV Schouwse Ruiters, Schouwen-Duiveland – 67,417%

Verenigingskampioenschap

1. Bucephalus, Sevenum – 788

2. Schouwse Ruiters, Schouwen-Duiveland – 782

3. LR Exloo, Exloo – 777.5

Bron: KNHS