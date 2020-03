Corona-maatregelen voor Nederland: evenementen met meer dan 100 personen verboden

In een persconferentie van Minister president Mark Rutte, Jaap van Dissel van het RIVM en Bruno Bruins, zijn verdere coronamaatregelen aangekondigd, dat omdat de situatie aan het kantelen is volgens het RIVM. "We hebben niet meer exact grip wat er zich afspeelt." Een van de maatregelen is het verbieden van evenementen waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn in heel Nederland. Indoor Brabant is dus per direct afgelast.