Von Bredow-Werndl en Dalera klasse voor zich in Den Bosch, Zweistra beste Nederlandse

Op één dag twee keer 90%-scores, dat gebeurt niet elke dag. Vandaag wel: Cathrine Dufour tikte de 90% aan in Herning en Jessica von Bredow-Werndl deed hetzelfde in Den Bosch: met TSF Dalera BB scoorde ze 90,55%. Beste Nederlandse combinatie werd niet Dinja van Liere met Hermès (die staakte opnieuw op hetzelfde punt in de kür als in Doha), maar Thamar Zweistra met de negenjarige Hexagon's Ich Weiss (77,08%/5e plaats).

“Voor mijn gevoel was dit de beste kür ooit”, zei Jessica von Bredow-Werndl over haar kür met TSF Dalera BB. De hoogste score ooit werd het niet, maar wel weer een score boven de 90%. En naar die hoogste score ooit kan de Duitse straks in Leipzig in de Wereldbekerfinale een gooi gaan doen. Want het ziet er naar uit dat Dalera ook de volgende keer weer gewoon zo’n superkür gaat lopen. Zo stabiel ziet alles er uit.

De kürscores van Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB. Foto: Arnd.nl

En voor het ongelooflijke gemak en plezier dat deze combinatie uitstraalt, gaf het Bossche publiek een staande ovatie. In Den Bosch kondigde Von Bredow-Werndl overigens ook aan dat ze dit jaar – in verband met haar zwangerschap – ook niet teveel wedstrijden meer gaat rijden, dus daarmee lijkt de confrontatie tussen de 90%-scoorders van vandaag (Cathrine Dufour en Jessica von Bredow-Werndl) uit te blijven op de Wereldkampioenschappen in Herning komende zomer.

Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB

Werth, Kittel en Fry

Op flinke afstand, maar ook nog altijd dik boven de 80% kwamen Isabell Werth, Patrik Kittel en Charlotte Fry uit. Isabell Werth zette met DSP Quantaz (v. Quaterback) een score van 84,87% neer, Patrik Kittel kwam met zijn nieuwe troef Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) op 82,5% (in hun allereerste kür) en Charlotte Fry scoorde met Dark Legend (v. Zucchero) 82,325%.

Hermès is Doha nog niet vergeten

De combinatie waar Nederland de hoogste verwachtingen van had, loste die niet in. Hermès (v. Easy Game) was zijn ‘geintje’ uit Doha nog niet vergeten.

Sterker nog: hij staakte bijna op exact hetzelfde punt aan het begin van de proef. In Doha probeerde Dinja van Liere de hengst ook al vooruit te krijgen, maar dat duurde de jury te lang. De bel klonk.

Ook nu was Van Liere vastberaden om door te rijden en nu lukte het. Na zijn staakactie liep Hermès weer alsof er niets gebeurd was en kon Van Liere de score nog weer optrekken tot 74,31%.

Met het Grand Prix-werk heeft de hengst van Joop van Uytert en Jan Anker geen enkele moeite en hij schudt alle oefeningen uit de mouw, maar er zit voor Van Liere nog wel wat werk in om hem ook volledig aan haar kant te krijgen.

Dinja van Liere met Hermès. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Thamar Zweistra rijdt beste proef ooit

Met de slechts negenjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) zette Thamar Zweistra het beste Nederlandse resultaat neer: 77,08% (een PR) en een 5e plaats. En dit was waarschijnlijk ook haar beste proef ooit met de schimmelhengst, die in Den Bosch de tweede internationale kür van zijn leven liep. Ich Weiss bulkt van de kracht en zijn bewegingen passen super bij de Queen-kür van Zweistra. Een absoluut hoogtepunt vormden de wisselseries, allemaal van de grond geketst en niet eentje mis. En dat bij de tweeërs op een volte.

Met deze 5e plaats heeft Zweistra het ticket voor de Wereldbekerfinale in Leipzig te pakken.

Van Baalen, Nekeman, Rahmouni over de 76%

Na een iets minder optreden in Le Mans herpakt Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas) zich in Den Bosch. Gisteren liep de elfjarige ruin één van zijn beste Grand Prix-proeven en ook vandaag maakte hij een goede indruk in de kür. Naar het einde toe zaten er een paar kleine rommeltjes in de proef (eerste serie tweeërs die overgaan in eners ging super, tweede ging mis, halthouden), maar overall maakte Go Legend een goede indruk. Het resultaat: 76,91%.

Ook Denise Nekeman en Yessin Rahmouni gingen over de 76%. Denise Nekeman stuurde Boston STH (v. Johnson) naar 76,71% en All At Once kwam onder Rahmouni op 76,175%.

Over de 75% gingen ook nog Antonia Ramel (75,86%) en de Belg Domien Michiels, die naar een PR van 75,31% reed.

Bron: Horses.nl