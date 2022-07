Miss Toto (v.Glock’s Toto Jr.) en Melrose (v.Dream Boy) aan kop in laatste Pavo-voorselectie 5-jarigen

De laatste Pavo Cup-voorselectie voor 5-jarigen is zojuist ook verreden in Exloo. Stephanie Berends stuurde Miss Toto (v.Glock’s Toto Jr.) naar 82 punten en bleef door de ex aequo-regeling één plaatsje voor op Maud de Bruin die met Melrose (v.Dream Boy) dezelfde score neerzette.

Op de stap na (7), bevatte het protocol van Miss Toto (stamboeknaam Mesdoorn elite IBOP-dr PROK v.Glock’s Toto Jr. uit Sesdoorn voorl. keur prest PROK v.Jazz, f: S.A. Sipkens) alleen maar 8.5’en. De merrie werd voorgesteld door Stephanie Berends. “Een sterk paard die met een mooi voorbeen gebruik. Ze beweegt goed vanuit de schouder, met veel knieheffing en beschikt daarbij over een goede balans”, vertelt Johan Hamminga.

Lichtvoetige Melrose (v.Dream Boy)

Melrose (ster EPTM-dr D-OC v.Dream Boy uit Havana elite EPTM-dr PROK v.Totilas, f: G.Jansen-Blanken & J.M. Jansen) liet onder Maud de Bruijn eveneens een totaalscore van 82 punten noteren. De merrie is een kleindochter van Annabel, de moeder van goedgekeurde hengsten Bretton Woods en Chagall D&R, en grootmoeder van goedgekeurde hengsten Four Legends KS en Le Formidable. “Een heel fijn en lichtvoetige merrie met een goede afdruk en veel zelfhouding”, vat Johan Hamminga de verrichting samen.

80 punten voor Milafanory (v.For Romance) en Minte Lena (v.Wynton)

Maud de Bruijn reed bovendien nog een paard naar een topklassering in deze rubriek: er waren 80 punten, en dus een gedeelde derde plaats, voor Milafanory (v.For Romance uit Afanory ster prok v.Tuschinski, f: L.M. Bergers-Ketterink). Johan Hamminga licht toe: “Een goed gemodelleerde merrie die heel netjes werd voorgesteld. In de stap is nog wat winst te behalen; de draf en galop tonen een goede takt en veel zelfhouding.”

Minte Lena (elite IBOP-dr D-OC v.Wynton uit Helena elite IBOP-dr PROK v.Don Tango B, f: M.Dicker-Glaser) liet onder Vai Bruntink een 9 noteren voor de draf. “Een mooie, langgelijnde vos met heel veel expressie in het voorbeen. In de draf en galop heeft ze veel zelfhouding en dit zorgt voor een mooi opwaarts beeld. De stap verdient met name met betrekking tot de takt nog wat aandacht”, besluit Johan Hamminga.

35 vijfjarigen door naar Ermelo

Alle Pavo Cup-voorselecties zijn na vandaag verreden en dat betekent dat de stand kan worden opgemaakt. De 35 best scorende vijfjarigen over alle vijf selectiewedstrijden mogen zich opmaken voor de halve finale in Ermelo op donderdag 4 augustus. De geselecteerde talenten strijden die dag om een plek in de finale, die wordt verreden over twee rondes op zaterdag 6 augustus.

Uitslag

Bron: KWPN