Door de gouden medailles voor teams behaald door Sanne Voets, Demi Haerkens, Lotte Krijnsen en Frank Hosmar en het individueel goud voor Sanne Voets is Nederland gestegen naar de vierde plaats in de tussenstand van de medaillespiegel van het WK in Herning.

Met diverse medailles te verdelen in de onderdelen waar Nederland kanshebber is kan Nederland nog zomaar stijgen. o.a. Sanne Voets is een van de kanshebbers op individueel goud in haar klasse.