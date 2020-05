Klimke: ‘Sinds mijn jeugd heb ik het geluk om goede paarden te rijden in drie disciplines’

Tweevoudig Europees kampioen Ingrid Klimke heeft al vele zware eventingwedstrijden op haar naam geschreven. Ook is de Duitse succesvol in de dressuur. De amazone vertelt aan Grand Prix Info waar ze haar succes aan te danken heeft en wat de hoogtepunten zijn uit haar carrière. ''Mijn ouders hebben mij de kans gegeven om op verschillende dressuurpaarden te rijden en dit waren goede leermeesters voor mij.''

Klimke heeft ook ervaring opgedaan bij de Canadese springruiter Ian Millar. ”Ik had het geluk dat ik van hem de Canadese manier van springen kon leren.”

Voorkeur voor cross country

De amazone heeft voorkeur voor de cross country. ”Bij de cross country ben ik echt strijdlustig. Het geroezemoes dat in de startbox klinkt, vind ik het leukst.

Bijzondere Olympische Spelen

De Olympische Spelen van Sydney in 2000 waren bijzonder voor Klimke. ”Ik begon aan de cross toen heel veel combinaties voor mij al gevallen waren. Vlak voor dat ik moest starten hoorde ik iemand roepen dat hij dacht dat ik de cross niet ging voltooien. Ik vertelde mijn paard dat we iets moesten bereiken dat we nog nooit eerder bereikt hadden en dat we deze ervaring nooit zouden vergeten. Hij galoppeerde met een hoog tempo door de cross. Ik kon het niet geloven dat we deze cross binnen de tijd hadden afgelegd.”

Stralen als de druk hoog is

Afgelopen zomer kreeg Klimke twee gouden medailles omgehangen. Op het EK in Luhmühlen droeg ze bij aan de Duitse gouden teammedaille en individueel beklom ze ook de hoogste treden van het podium. ”Bij dit EK hebben we echt kunnen laten zien dat we kunnen stralen als de druk hoog is. Deze overwinningen waren voor mij speciaal, omdat mijn paard Hale Bob al wat ouder is. Hij is nu zestien jaar oud en ik koester hem nog meer.”

Bron: Horses.nl/Grand Prix Info