Eventingkampioen Merel Blom: ‘Mijn paarden waren er klaar voor’

Nederlands eventingkampioen Merel Blom was klaar voor de Olympische Spelen in Tokio, maar moet dit nog een jaar uitstellen. “Het is eigenlijk geen voordeel want mijn paarden waren er gewoon klaar voor.” In de tussentijd traint Blom verder met hulp van de Nederlandse spring-bondcoach Rob Ehrens.

“Ik heb geen moeite met focus houden, maar het is wel moeilijk dat je niet echt een doel hebt om naartoe te trainen behalve dat mijn doel is om nog steeds beter te leren paardrijden. Ik heb meer rust gekregen, heb mijn lijnen beter voor elkaar en mijn positie op het paard is verbeterd.” Nederlands eventingkampioen Merel Blom was klaar voor de Olympische Spelen en denkt, nu ze een jaar extra heeft, nóg beter voor de dag te kunnen komen in Tokio.

Mentaal en fysiek sterker

“Merel is de laatste twee jaar enorm gegroeid”, is Ehrens lovend over Blom. “Ze is mentaal en fysiek sterker geworden en ze staat meer open voor informatie. Het wordt steeds makkelijker om haar les te geven. Dat is een teken dat ze het spel beter gaat begrijpen.”

