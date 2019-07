CK België: Impressive Star maakt naam waar

De eerste kampioen is zojuist gehuldigd op de Centrale Keuring in het Belgische Turnhout. De Charmeur-dochter Impressive Star van fokker J2L Stables won bij de oudere merries. De Centrale Keuring is begonnen met de acht jaar en oudere merries, waar alle vier gepresenteerde merries konden worden bevorderd.

Onder hen de ’s ochtends op de stamboekkeuring in het stamboek opgenomen Grand Prix-merrie Ankonda van de Kwaplas (Ferro uit Jankonda II prest van Rubinstein I) van H. en G. Kerkhove Vliegje uit Torhout, die met veel tact en souplesse beweegt, en de over een mooi front beschikkende Lichte Tour-merrie Emma Daula (Vivaldi uit Nudaula elite sport-dres pref PROK van Pion, fokker Wim de Korte uit Veghel) van Stephanie de Korte.

Halfzus van EK-paard

Bij de vier- tot en met zevenjarigen trok Impressive Star (Charmeur uit Zafeda ster pref PROK van San Remo) van fokker J2L Stables uit Hoogstraten aan het langste eind. Eerder werd ze al ster met 80 punten voor beweging. “Op stand is de merrie misschien iets kortbenig maar ze waardeert zich in beweging duidelijk op. Ze heeft een hele mooie voorhand en een krachtige bewegingsvorm, met daarin goede tact en lichaamsgebruik”, sprak inspecteur Floor Dröge. Familie Luyten/Lauwers kon daardoor met de kampioensmerrie naar huis.

‘Positief ontwikkeld’

“Dit is heel mooi! Als driejarige vonden we haar nog wat klein en fijn, maar ze heeft zich heel positief ontwikkeld. Ze komt uit onze beste stam dus we hebben voor de sport best wat verwachtingen van haar”, vertelt Gerlinde Lauwers, wiens dochter Laura Luyten deze maand zal deelnemen aan het EK Young Riders met een zelfgefokte halfbroer van Impressive Star, de Bon Bravour-zoon J2L Lamborghini. “Impressive Star heeft zelf als vierjarige een veulen gebracht van Giovanni, dat is een nu tweejarige merrie. Laura heeft Impressive Star nu onder het zadel en dat lijkt heel goed, we denken dat ze zeker de kwaliteit heeft voor de Lichte Tour. Maar we hebben haar nog niet op wedstrijd uitgebracht, eerst in september de IBOP en dan de sport in.”

Bron: KWPN