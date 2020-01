HK DSP: Hengsten van Schep en Van Pinxteren goedgekeurd

De DSP-hengstenkeuring in München-Riem zit er al weer bijna op. 36 hengsten ontvingen vandaag groen licht voor de fokkerij, het gaat om 22 dressuurhengsten en 14 springhengsten. Egbert Schep zag op de keuring één fokproduct en één hengst in zijn eigendom worden goedgekeurd en ook een hengst uit de fokkerij van Peter van Pinxteren werd goedgekeurd. . Morgen staat de kampioenskeuring en de veiling nog op het programma. De gehele keuring is live te volgen via ClipMyHorse.tv.

In de collectie zijn twee in Nederland gefokte hengsten en een hengst in Nederlands bezit opgenomen en alle drie werden goedgekeurd.. Peter van Pinxteren fokte cat.nr 10 Michigan P (Comme il faut x Plot Blue), die nu DSP-goedgkeurde hengst is. Egbert Schep is de fokker van cat.nr 15 Mon Ami ES (Diamant de Semilly x Calvaro Z), die wel werd goedgekeur. Egbert Schep stelt zelf ook nog een hengst voor op de keuring, de in België gefokte cat.nr 19 Especially van de Schrale Hamme Z (Elvis ter Putte x Quidam de Revel), die ook werd goedgekeurd.

Alle uitslagen

Goedgekeurde dressuurhengsten

Cat.nr 33 Amazing Spirit-Lord Loxley I (F.: Jakob und Martina Reglauer, E.: Frederik Vekens)

Cat.nr 34 Asgard’s Ibiza-Quadroneur (F.: Dr. Frank Klakow, E.: ZG Dr. Sandra und Thomas Düsing)

Cat.nr 35 Basscardi-Millennium/T. (F.+E.: Sabine Reisenauer)

Cat.nr 37 Ben Benicio-Quaterback (F.+E.: Dr. Frank Klakow)

Cat.nr 38 Benicio-San Amour I (F.: Georg Johannes Ederle, E.: Sportpferde Beckmann GbmH + Co. KG & IB Berger GmbH)

Cat.nr 42 Borsalino-De Niro (F.: Hergen und Ronald Schweers, E.: Sociète Hippique et d’Elevage S.A.)

Cat.nr46 De Kooning-Destano (F.: Konrad Mensch, E.: Heinrich Ramsbrock)

Cat.nr 47 Duvalier-Fiorano (F.: Sandra Vierling, E.: Stefan Heinrich)

Cat.nr 52 For Romance I-Diamond Hit (F.: ZG Brockmann &Drechsler, E.: Mandy Zimmer)

Cat.nr 55 Foundation-San Remo (F.: Diana Greene, E.: Gestüt Pramwaldhof GmbH)

Cat.nr 56 Franklin-Don Schufro (F.: Betina Jaeger, E.: Blue Horse APS)

Cat.nr58 Fürst William-Sir Donnerhall I (F.: Dr. Jochen Frank, E.: Susanne Million)

Cat.nr 60 L’Espoir-French Kiss (F.: Stefan Haas, E.: Karl Berreth)

Cat.nr 61 Millennium/T./Desperados (F.+E.: Gestüt Sprehe GbmH)

Cat.nr 65 Morricone I-Foundation (F.: Reinhold Marschall, B.. Gestüt Birkhof)

Cat.nr 66 Morricone I-Rosario (F.: Lothar Schulze, E.: Sociète Hippique et d’Elevage S.A.)

Cat.nr 68 Sezuan-Fürst Heinrich (F.+E.: Gestüt Greim)

Cat.nr 70 Sir Heinrich-Long Champ (F.+E.: Rainer Schuster)

Cat.nr 71 Spörcken-Fürst Piccolo (F.+E.: Marcus und Günter Voss)

Cat.nr 72 Top Gear-Sandro Hit (F.: ZG Heeregrave Rico Heeregrave, E.: Heinrich Ramsbrock)

Cat.nr 76 Zackman M-Spielberg (F.: Oskar Kusterer, E.: Hella Kuntz)

Cat.nr 77 Zalando-Denario (F.: Ludwig Göhner, E.: Thomas Casper)

Goedgekeurde springhengsten

Cat.nr 1 Askari-Kolibri (F.: Detelf Juerges, E.: ZG Detlev und Heidrun Jürges)

Cat.nr 3 Casanova-Acorado (F.+E.: Tanja Schramm)

Cat.nr 4 Cascadello I-For Fashion (F.: Dr. Rainer und Heidi Heuschmann, E.: Claus Quast)

Cat.nr 7 Chacoon Blue-Concetto (F.+E.: Harri Krieg)

Cat.nr 8 Chaccon Blue-Emerald van het Ruytershof (F.+E.: Jan und Bernd Peters)

Cat.nr 10 Comme il faut NRW-Plot Blue (F.: Peter van Pinxteren, E.: Rudolf Stöver)

Cat.nr 15 Diamant de Semilly-Calvaro (F.: Egbert Schep, E.: Georg Wilbers)

Cat.nr 16 Diamant de Semilly-Converter (F.: Dr. Wolfram Gaub, E.: Sabine Ummen)

Cat.nr 18 Diego de Semilly-Collin L (F.+E.: Sven Heckel)

Cat.nr 19 Elvis ter Putte-Quidam de Revel (F.: Andries Rudy, E.: Egbert Schep)

Cat.nr 21 Hickstead White-Concetto (F.+E.: Tim Wengert)



Cat.nr 22 Hickstead White-Quidam de Revel (F.: Manfred Wagner, E.: S.R. Holtwiesche GbR)

Cat.nr 27 Livello-Nekton (F.: Andreas Wesch, E.: Ann-Kathrin Klöker)

Cat.nr 30 Million Dollar-Con Capitol (F.: Otmar Dittes, E.: Thomas Kögler)

Million Dollar, Chacoon Blue en Millennium

Bij de springhengsten zijn Chacoon Blue en Million Dollar het best vertegenwoordigd als vaders met drie zonen op de keuring. Bij de dressuurhengsten is dat Millennium, direct met drie zonen en indirect met drie zonen van Morricone. Verder komt ook het bloed van Bolero ook behoorlijk aan bod in de collectie: via Belissimo (1), Baccardi (1), Ben Benicio (1), Benicio (2) en Bon Coeur. Nederlands bloed is er onder andere via Vitalis (Vitalis), Zackman M en Zalando (Blue Hors Zack), Sezuan (Blue Hors Zack), Bernay (Boston), Top Gear (Totilas) en Asgards Ibiza (Vivaldi).

Tijdschema

Donderdag 22 januari

8.30 uur longeren

13.00 vrijbewegen dressuurhengsten

17.00 vrijbewegen springhengsten

Vrijdag 23 januari

8.30 uur longeren dressuurhengsten

14.00 uur vrijspringen springhengsten

Zaterdag 24 januari

10.00 uur presentatie hengsten

11.15 uur bekendmaking kampioen en premiehengsten

12.15 uur merriekampioenschap

14.00 uur veiling

Handige links

Collectie

Collectie op HorseTelex

Catalogus

Livestream

Meer informatie



Bron: Horses.nl