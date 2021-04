Haras des Terdrix sluit zijn deuren

Michel en Mei Lin Maas stoppen met hun fokkerij en opfokbedrijf in Normandië. Ze hebben Haras des Terdrix ruim 15 jaar met veel liefde en passie gerund. Ze beëindigen het bedrijf door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en willen hun oude dag in Nederland genieten. Ze nemen drie van hun beste fokmerries mee.

Het echtpaar kijkt met trots terug op de successen van diverse fokproducten, die in de sport goed gepresteerd hebben. Bij de finale van de kampioenschappen voor vierjarigen in Fontainebleau werd hun merrie vice-kampioen en hun ruin werd kampioen bij de vierjarigen. De goedgekeurde KWPN hengst Elvaro (v. Calvaro Z), die in Amerika op 1.55m-niveau wordt uitgebracht door Eduardo Pereira De Menezes, is ook een kroon op hun werk.

Bron: Persbericht