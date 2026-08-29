Tiger Lilly Nomia sluit KWPN Fokkerijdag af met nationale dressuurtitel, zoon van Proud James kampioen bij veulens

In het ochtendprogramma op de fokkerijdag van de KWPN Kampioenschappen werden tien fraaie dressuurveulens geselecteerd voor de finale in het middagprogramma. Daar ging de titel naar What The F*ck VDA, een zoon van Proud James. De fokkerijdag werd vanavond afgesloten met de koninginnenrubriek: de Nationale Merriekeuring voor driejarige dressuurmerries. De elegante, bergopwaarts bewegende en complete Sir Donnerhall I-dochter Tiger Lilly Nomia overtuigde de jury en kreeg het kampioenslint omgehangen.

KWPN Door

Van de elf merries in de kopgroep kon Tiger Lilly Nomia (Sir Donnerhall I uit Balenciaga Nomia elite sport-dres PROK van Johnson) juryleden Brecht D’Hoore, Floor Dröge en Menke Hoekstra het meest overtuigen. “Een merrie met een heel mooi model, prachtig front en heel mooi gemodelleerd lichaam. Deze merrie valt op omdat ze echt naar boven toe beweegt, veel gemak heeft en gemakkelijk kan schakelen”, aldus brecht D’Hoore.

Tiger Lilly Nomia komt uit een sportrijke moederlijn, ze is een halfzus van het Lichte Tour-paard Manila Grace van de Osseweide en Tiger Lilly Nomia’s grootmoeder bracht een internationaal Grand Prix-paard. “Deze merrie heeft heel veel front, houding en een goede instelling, dat is ook kenmerkend voor het lijntje”, aldus Sander van Straten, die haar samen met Astrid Langenberg in eigendom heeft. “We hebben al een paar embryo’s uit haar gespoeld, onze insteek is dat ze onze stammoeder kan worden.”

Langgelijnde merries

De reservetitel ging naar Dynamic Dream-dochter Tijuanna (uit Straight Horse Sezuanna van Blue Hors Zack), gefokt door Academy Bartels VOF uit een volle zus van Wereldkampioen jonge paarden Sezuan. “Een merrie met veel lengte in het lichaam. Ze kan goed stappen en toont in draf veel schakelvermogen, daarbij gaat het achterbeen altijd de goede kant op.” Egbert Scheps fokproduct Tulipa ES (McLaren uit Orchidee ES elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Vitalis) werd derde in deze NMK. “Een merrie met een extra front en een heel mooi langgelijnd model. Ze draaft met veel front en heel veel tritt in de benen.”

Sterk gemodelleerde veulenkampioen

De veulens werd in de finale beoordeeld door Wim Versteeg, Wouter Plaizier en Luuk Smetsers. Smetsers lichtte toe: “We hebben een sterke groep veulens kunnen selecteren en in de beoordeling zowel het optreden in de ochtend als van zojuist meegenomen. Uiteindelijk hebben we als kampioen gekozen: What The F*ck VDA. Deze zoon van Proud James is sterk gemodelleerd en beschikt over een correct fundament. Hij toonde een functionele manier van bewegen met een elektrische draf, veel beentechniek en balans. Een heel compleet veulen.”

Dressuurveulen kampioen cat.nr 6 What the Fuck VDA. Foto: Melanie Brevink-van Dijk / Horses.nl

What The F*ck VDA komt uit Robijn VDA (elite IBOP-dr PROK D-OC v.Vitalis). Hij is gefokt bij vader en zoon, Leo en Raymond van der Aalst uit Eersel. Raymond: “Natuurlijk wisten we thuis dat we een goed veulen hadden, maar hier komen alleen maar goede veulens. Dat hij kampioen werd, is wel enorm gaaf. Na dit resultaat gaan we het avontuur verder met hem aan. Hij is vandaag wel voor de helft verkocht aan Joop van Uytert.”

Nummer twee en drie

De reservetitel was voor Wingman, een zwarte en heel rassige zoon van Obsession Taonga uit Ozo Bella (ster D-OC v.Fürst Jazz, f/g Ph. M. Kole uit Vlake). “Een veulen met heel passende verhoudingen en een correcte bovenlijn. In beweging toonde hij veel tritt en was daarbij lichtvoetig. Hij vertrok steeds met de schoft omhoog.

Als derde aansluiten mocht het hengstveulen What a Feeling (Everglow Gold uit Par Excellence C&R ster D-OC v. Le Formidable). Hij is gefokt bij de Belgische Rik van Gils en staat geregistreerd bij de familie Gerrits-Poel uit Heusden. “Hij beschikt over een mooi model, opvallend veel uitstraling en een hard fundament. Hij bewoog met een goede beentechniek en bracht het achterbeen steeds onder, ten opzichte van zijn voorgangers zou hij even meer schoudervrijheid kunnen laten zien.”

Bron: KWPN