Dylano-zoon Lancelot nu 1,63m en aangewezen op herkeuring

De herkeuringscommissie kreeg dinsdagochtend één springhengst, twee dressuurhengsten en één tuigpaardhengst te beoordelen. Van dit viertal verdiende alleen tuigpaardhengst Lancelot (Dylano x Nando), die op de eerste bezichtiging nog bleef staan vanwege zijn stokmaat (1,59m), een aanwijzing voor het KWPN Verrichtingsonderzoek.

De herkeuringscommissie bestaande uit Henk Rootveld, Johan Holties en Henk Lassche, bijgestaan door inspecteur hengstenselectie Joop van Wessel, verwees de vandaag op 1,63 meter gemeten Lancelot van fokker E. Kruiswijk, Black Horses BV en Hengstenhouderij Landzicht naar de tweede bezichtiging en wezen hem vervolgens aan voor het verrichtingsonderzoek. De hengst was op de tuigpaardhengstenkeuring (5 januari 2019) nog op 1,59m gemeten. Nu was daar dus vier centimeter bij gekomen.

Rijpaardhengsten blijven staan

Bij de springhengsten bleef For Lexcis Z (For Pleasure x Vigo d’Arsouilles) staan. Dressuurhengsten Le Dante SV (Dante Weltino x Jazz) en Looks (Ferdeaux x Jazz) werden niet doorverwezen.

