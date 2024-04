NRPS-goedgekeurde ponyhengst Kwaliteit van Orchid’s terug in Nederland

De NRPS-goedgekeurde FEI ponyhengst Kwaliteit van Orchid’s, ook wel bekend als Orchid's Lambada, is na een internationale sportcarrière terug in Nederland. Onder Cheyenne van Gog was de Kanshebber-zoon succesvol in de springsport, waarna hij in 2017 zijn carrière voort zette onder Magnus Schmidt. In 2020 vertrok hij naar Zwitserland en nu is hij dus weer terug in Nederland voor met name de fokkerij. Jill van de Weerdt zal in het zadel van de inmiddels zestienjarige pony plaatsnemen.