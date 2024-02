De Centrale hengstenkeuring van het Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek (NWPCS) in Ermelo zou vandaag live te volgen zijn via ClipMyHorse.tv. Doordat de camera van ClipMyHorse beschadigd is geraakt en reparatie vandaag niet meer gaat lukken, is er een alternatieve manier om de keuring te volgen. Dat is via een livestream op Facebook.