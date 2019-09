10.000 euro voor Revolution-dochter op KWPN-Online

De veilingtopper van de vierde KWPN-Online veulenveiling van dit jaar werd virtueel afgeslagen voor het bedrag van 10.000 euro. Ona Lundi B (Revolution x Spielberg) is daarmee niet alleen de topper van deze editie, maar staat samen met Oliva (Glock's Toto Jr x Don Primero) op de gedeelde eerste plek van alle edities van 2019. Alleen het embryo van Chacco Blue uit Zarina III, een dochter van de 1m60 merrie Untouchable (Baloubet du Rouet x Sultan), bracht op de derde veiling van dit jaar meer op.

Er was zoals elke keer ook interesse uit het buitenland voor de veulens, maar de veilingtopper van deze vierde editie blijft in Nederlandse handen.

Tweede bedrag

Ook het tweede duurste veulen was dressuurgefokt. Ophion HL (Totilas x Ferro) werd verkocht voor 7.000 euro en blijft voor dat geld net als Ona Lyndi B in Nederland.

Drie springveulens

De top 5 werd verder compleet gemaakt door drie springveulens, die ook nog eens alle drie verkocht zijn naar het buitenland. Oke (Quabri de L’Isle x Monte Bellini) en Oceana (Ideal de la Loge x Quidam de Revel) brachten beiden 6.000 euro op en Onyx (Glasgow vh Merelsnest x Heartbreaker) werd verkocht voor 5.500 euro. Oke en Onyx vertrekken allebei naar Polen en Oceana krijgt een nieuwe stal in Zweden.

Gemiddelde prijs

Gemiddeld werd er bijna 3.900 euro betaald voor de veulens. Dat is iets hoger dan de voorgaande KWPN-online veulenveilingen van dit jaar. Tweederde van de veulens is daadwerkelijk verkocht en veertien veulens daarvan zijn terechtgekomen in buitenlandse handen.

Volledige lijst

Bron: Horses.nl/KWPN