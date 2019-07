Freiherr von Stein levert met 32.000 euro duurste Trakehner-veulen in Hannover

Met een gemiddelde prijs van ruim 11.000 euro kan het Trakehner Verband terugkijken op een geslaagde vijftiende editie van de Bundesturnier Fohlenauktion Open Air. Millennium-zoon Freiherr von Stein tekende voor ht vaderschap van het duurste veulen: Pernod (mv. Sonnenstrahl), die veel indruk maakte met zijn lichtvoetige en Schwungvolle manier van bewegen.

Fokkerijleider Neel-Heinrich Schoof was in zijn nopjes met het verloop van de veiling. “Het was een fantastische veiling met een kwaliteitsvolle collectie, waar passende prijzen voor werden betaald.” Naast Pernod was er namelijk nog een veulen die voor meer dan 25.000 euro van eigenaar wisselde. De ballerina Distelglanz (Helium x Herbstkönig) werd afgeslagen voor 26.000 euro.

Tien van de twintig veulens brachten meer dan 10.000 euro op. De 32.000 euro en 26.000 euro vormden een nieuw hoogtepunt voor het Trakehner Verband.

Bron: Trakehner Verband