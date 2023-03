Sanders en Van Liere reageren gezamenlijk op column Dirk Willem Rosie

Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel en Dinja van Liere hebben gezamenlijk een reactie geschreven op de column van Dirk Willem Rosie van vorige week. In de column 'Typisch dressuur' stelt Horses.nl-hoofdredacteur Rosie dat Sanders de vraag in de kettingbrief van Dinja van Liere ontwijkend beantwoordt in haar aflevering. Sanders en Van Liere zijn het daar absoluut niet mee eens.

Hieronder hun ingezonden brief:

Geachte heer Rosie, beste Dirk Willem,

Met enige verbazing en ongenoegen, hebben wij, Dinja van Liere en Mariëtte Sanders, uw column van vrijdag 24 maart gelezen. U stelt dat er door Mariëtte geen antwoord is gegeven op de vraag van Dinja in de Paardenkrant-serie ‘De Kettingbrief’.

De vraag van Dinja aan Mariëtte was: ‘Ik ben benieuwd hoe jij het voor je ziet om de jurering nog beter en begrijpelijker te maken zodat we de dressuursport nog beter promoten’. Daarbij gaf zij een voorbeeld van een bekende combinatie die in Basel hoge punten kreeg terwijl er duidelijk een onrustige aanleuning bij het paard was.

Dinja wilde met het voorbeeld enkel haar vraag kracht bij zetten. Vervolgens heeft Mariëtte in haar kettingbrief ook daadwerkelijk antwoord gegeven op de gestelde vraag.

Wij vinden het beide erg jammer dat er nu door uw column alleen maar meer verwijdering ontstaat tussen jury en ruiter. Dat is precies het tegenover gestelde van wat Mariëtte bepleit in haar kettingbrief. Dinja is juist te spreken over de volledigheid van de reactie van Mariëtte en kan zich daar goed in vinden. Onze bedoeling was om meer wederzijds respect te creëren. Dat is ook de reden dat wij nu gezamenlijk deze brief sturen.

Wij begrijpen de vrijheid die een columnist heeft, maar feiten dienen wel correct te worden opgeschreven en naar onze mening is uw column een onjuiste weergave van hoe de briefwisseling is verlopen. En bovenal zijn we teleurgesteld dat onze poging tot het nader tot elkaar komen in de dressuursport op deze manier een negatieve draai heeft gekregen.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte Sanders en Dinja van Liere

