KNHS stemde tegen nu ingevoerde nieuwe bloedregel in springsport

Op de ledenvergadering van de FEI in Hongkong is de nieuwe bloedregel in de springsport (artikel 259) vandaag aangenomen (lees hier meer). De KNHS stemde net zoals de Duitse bond FN (en nog 18 andere bonden) tegen het door springruiterclub IJRC ingebrachte voorstel. "We begrijpen de intentie van de voorgestelde wijziging [...] Maar tegelijkertijd hebben we teveel vragen en bezwaren op deze aanpassing. Het kostte de FEI veel moeite om alles goed uit te leggen, en dat alleen al lijkt ons geen goede zaak", zegt de nieuwe KNHS-topsportmanager Laurens van Lieren in een KNHS persbericht.

Rick Helmink Door

In een persbericht meldt de KNHS:

Van Lieren is als kersvers Technisch Manager namens de KNHS aanwezig bij de General Assembly. Nederland vroeg daar samen met andere landen een aparte stemming aan voor deze specifieke regelwijziging. Deze kwam er ook, maar stond invoering van artikel 259 niet in de weg.

Niet voldoende daadkrachtig, duidelijk en transparant

Van Lieren licht het standpunt van de KNHS toe en zegt: “We hebben tegen de regel gestemd, omdat deze niet ons standpunt vertegenwoordigt en we de nieuwe regel niet voldoende daadkrachtig, duidelijk en transparant vinden. De uitleg van de FEI is dat de uiteindelijke sanctie zwaarder is dan voorheen, waarbij ruiters een jaar lang gedwongen worden voorzichtiger om te gaan met al hun paarden na een ‘Recorded Warning’.”

Teveel moeite om uit te leggen

Van Lieren voegt toe: “We begrijpen de intentie van de voorgestelde wijziging, en we waarderen de inzet van de FEI, het Jumping Committee en alle andere stakeholders. Maar tegelijkertijd hebben we teveel vragen en bezwaren op deze aanpassing. Het kostte de FEI veel moeite om alles goed uit te leggen, en dat alleen al lijkt ons geen goede zaak. We hebben net zoals de FEI welzijn altijd op 1 staan. Als KNHS blijven we ons inzetten voor duidelijke en consistente regels in alle disciplines.”

Geregistreerde waarschuwing

De aangepaste regel introduceert het systeem van ‘Jumping Recorded Warnings’ bij constatering van bloed op de flank(en) van het paard. De official ter plaatse zal dan zo’n geregistreerde waarschuwing, zeg maar gele kaart, aan de ruiter geven. De combinatie mag vervolgens alleen de wedstrijd vervolgen als de jury, in samenspraak met de aanwezige veterinair, het paard fit acht voor verdere deelname. Mocht dezelfde ruiter binnen twaalf maanden na de eerste waarschuwing een tweede ‘Recorded Warning’ krijgen voor een vergelijkbaar voorval, volgt automatisch en direct een maand schorsing plus geldboete van 1.000 Zwitserse franken.

Directe diskwalificatie

In het geval van bloed in de mond door bijten op de lip of tong door het paard, dat met een enkele keer wegvegen verdwijnt, kan de combinatie de wedstrijd zonder ‘Recorded Warning’ vervolgen, mits ook hier het paard fit wordt bevonden door jury én veterinair.

Wat niet verandert, is een directe diskwalificatie bij kenmerken op het lichaam die duiden op overmatig spoor- of zweepgebruik door de ruiter. Nieuw is wel dat bij constatering van bloed ook hier additioneel een geregistreerde waarschuwing wordt gegeven. Daarnaast is er de, al bestaande, mogelijkheid om een afzonderlijke procedure tegen de ruiter te starten vanwege mishandeling.

Lees ook:

Bron: KNHS