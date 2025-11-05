Versoepeling bloedregel onder vuur: vooraanstaande bonden tegen en petitie 60.000 keer ondertekend

Rick Helmink
Versoepeling bloedregel onder vuur: vooraanstaande bonden tegen en petitie 60.000 keer ondertekend featured image
Pedro Veniss met Nimrod de Muze op de Olympische Spelen in Parijs Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Deze week vindt in Hong Kong de FEI ledenvergadering plaats en aanstaande vrijdag wordt er onder andere gestemd over de versoepeling van de bloedregel in de springsport. Er ligt een voorstel op tafel waarbij bloed aan de mond of op de flanken in de ring niet automatisch meer leidt tot uitsluiting, maar in eerste instantie tot een waarschuwing. De versoepeling is omstreden en de Duitse, Deense, Oostenrijkse en Zweedse bonden hebben al aangegeven dat zij tegen het voorstel zullen stemmen. Laurens van Lieren wil namens de KNHS geen mededelingen doen. Daarnaast is er een petitie tegen de versoepeling die ondertussen al meer dan 60.000 keer is ondertekend.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like