Hengelose krijgt taakstraf en geldboete voor diefstal paard

Honderd uur taakstraf en bijna 1.300 euro aan gemaakte kosten vergoeden. Dat is de straf die de 33-jarige Anouscka H. (33) uit Hengelo maandag kreeg voor het verduisteren van het paard Talento, een achtjarige schimmelruin.

Afgelopen maart maakte de politie bekend dat er gezocht werd naar het verdwenen paard Talento. De schimmel was door een paardenhouderij uit Gelderland verhuurd aan de Hengelose H., maar bleek op enig moment onvindbaar. Dat werd duidelijk toen de verhuurder bij H. aanklopte nadat ze al een tijdje geen huur meer had betaald. H. vertelde dat ze Talento had meegegeven aan een 60-jarige man en geen idee had waar het paard was gebleven.

‘Geen klik’

Onderzoek wees uit dat het paard op twee plekken in Twente had gestaan. Volgens een van de stalhouders was het paard vermagerd toen het gebracht werd, maar bleven de betalingen voor het stallen uit. Tegenover politiemensen bekende H. uiteindelijk dat ze ‘geen klik had met Talento’ en hem toen voor 1.500 euro had doorverkocht. “Ik ben schuldig, maar ik had wel goede bedoelingen”, verklaarde ze. Talento werd uiteindelijk in goede gezondheid teruggevonden bij een stal in het Noord-Brabantse Nuenen.

Diefstal vervoermiddel

De Hengelose verscheen niet bij haar strafzaak. Volgens advocaat Maarsingh ‘lukte het haar niet’ om naar de zitting te komen. De Deventer advocaat had nog wel een bijzondere kijk op de strafeis van de officier van justitie. Volgens Maarsingh zou de zaak bekeken moeten worden als een diefstal van een vervoermiddel. En dan niet naar een fietsendiefstal (te weinig paardenkrachten) of de diefstal van een motor (te veel PK’s), maar naar de diefstal van een snorfiets. En daar staat gemiddeld een werkstraf van 50 uur op.

Creatief verweer

De rechter vond het ‘paardenkrachtenverweer’ van de advocaat ‘creatief’, maar baseerde haar vonnis op de waarde van het gestolen paard. En bij 5.000 euro is 100 uur taakstraf een passende volgens de rechtbank.

