Anky van Grunsven was vandaag te gast in het tv-programma 'Tijd voor MAX' van NPO 1. Als voorzitter van Indoor Brabant/The Dutch Masters vertelt Anky over het topconcours in Den Bosch, licht toe waarom Harrie Smolders gehuldigd wordt als 'Ruiter van het Jaar' en blikt terug op haar eigen carrière.

De aflevering is terug te kijken via deze link. Het item met Anky is te zien vanaf 19:30 minuten.

Bron: Horses.nl