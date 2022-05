Sprookjes bestaan in Boer zoekt Vrouw

Eindelijk, eíndelíjk was er dan toch romantiek in Boer zoekt Vrouw. We hebben er al gauw twee maanden op moeten wachten, maar de eerste beelden van de citytrip van springpaardenfokker Hans en de Zeeuwse Annette maakten veel goed. Een romantisch Iers kasteel, een bruidssuite met hemelbed, diner bij kaarslicht en twee mensen met pretoogjes en een open hart. Daar kijken we voor!

Hans gaat voorafgaand aan de citytrip eerst naar Zeeland, waar de paardenboer kennismaakt met de kinderen van zijn nieuwe ‘Grietje’. Die hebben speciaal voor hem een ‘Hansleiding’ over hun moeder geschreven, waarin onder meer gehoorbescherming wordt aangeraden in het geval er een muis in de nabije omgeving gesignaleerd is. Annette krijgt het helemaal benauwd van het knutselwerkje van haar kroost, tot hilariteit van zowel haar zonen als Hans. “Ze is een soort verliefde puber” vertellen de kinderen. Hans kan het wel waarderen, die hansleiding. “Dat zegt wel iets, dat ze dat maken.” Annette is ook blij: “Dit is gewoon een ‘ja’ van de kinderen.”

Iers kasteel voor filmsterren

Voor hun citytrip gaat het stel naar Clifden in Ierland. Of nou ja, citytrip… Clifden is een dorpje van 1.500 inwoners, dat als ‘hoofdstad’ van de Connemara wordt gezien. We weten niet of Annette al doorheeft dat daar ook paarden zijn, maar dat kan ze vast wel aan. Uiteraard regent het wanneer het stel aankomt, maar dat maakt ook al niks uit. “Wilt u één kamer of twee?” vraagt de receptionist. Annette vraagt aan Hans wat hij wil en die zegt met pretoogjes: “Eén!” Waarna ze de bruidssuite met hemelbed en weids uitzicht betreden. Annette is helemaal in de zevende hemel en Hans heeft de champagne al open voordat de jassen uit zijn. “Op mooie dagen” zegt Annette, “op de toekomst” zegt Hans, die de tranen alweer in zijn ogen heeft staan. “Laat maar komen!” aldus Annette. De twee zijn totaal ontwapend en totaal ontwapenend. Ze dineren bij kaarslicht en pianomuziek. Annette: “Dit is echt zo bijzonder. Echt genieten met een grote G. Ik heb dit nog nooit beleefd op deze manier, daar moest ik dan kennelijk 59 voor worden. Het is een sprookje. Ik voel me net een filmster.” Hans: “Dat ben je ook.” Het publiek thuis is inmiddels gesmolten op de bank.

Rauwe werkelijkheid

Voor fruitteler Rob en zijn Wendy is de Noordfranse stad Reims uitgekozen als bestemming. Bekend om de champagne, de kathedraal én de regen. Wendy is geen Hans en wil graag twee kamers, nadat blijkt dat er geen bedden uit elkaar getrokken kunnen worden. Rob heeft daar “wel wat last van” maar hoopt toch op mooie dagen samen. Het grote voordeel van twee kamers is wel dat er ook twee flessen champagne zijn om het aanstaande liefdesverdriet te verdrinken. In de promo voor volgende week zien we de twee fietsen tussen de champagne velden, in de regen. Dat is vast een metafoor voor iets…

Romantiek

Gelukkig heeft ook bij een deel van de andere boeren de romantiek genadeloos toegeslagen. Vooral bij Evert en Maud, die helemaal uit hun schulp kruipen nadat Evert haar heeft gevraagd om met hem op citytrip te gaan in een keuzemoment dat wij graag als cursusmateriaal naar alle toekomstige bzv-kandidaten willen sturen. Zo doe je dat mensen! Met respect en aandacht en tact naar degene die je wegstuurt. We zien het duo vervolgens kneiterverliefd samen in de hangmat en aan tafel bij de zus van Maud, die Evert zo maar kan verstaan! Dat moet een goed teken zijn. Ook Jouke en Karlijn wisselen zwoele blikken uit, waar Jouke zelfs enigszins van ontdaan lijkt. Dit hebben wij nog niet eerder gezien bij de Friese melkveehouder. En de Limburgse Janine lijkt eindelijk een beetje te ontspannen als de keuze voor de Friese Sander dan met hangen en wurgen toch gemaakt is. Misschien kan ze even met Maud of Annette bellen voor hoe je het vervolg van de bzv-reis dan in zou kunnen steken?

Sprookje op repeat

Wij gaan het fragment van Hans en Annette in het kasteel nog even twintig keer op de repeat bekijken. Met een groot glas champagne erbij. Proost!

Bron: Horses.nl