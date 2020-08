Jong meisje ernstig gewond na trap van paard op manege in Vorden

Een jong meisje is vandaag zwaargewond geraakt nadat zij op een manege in Vorden een trap van een paard had gekregen. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt De Stentor.

Het incident gebeurde vanochtend bij een manege aan de Schuttestraat in Vorden. Het meisje kreeg een trap van één van de paarden. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk. Hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse en naast de politie en meerdere ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze landde aan de Schimmeldijk, vlakbij de manege.

Geen commentaar

Het zwaargewonde slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is onbekend. Bij de manege waar het ongeval plaatsvond, wil niemand reageren. Een medewerkster laat weten geen commentaar te willen geven omdat het incident volgens haar al erg genoeg is.

Bron: De Stentor