Amerikaanse Jockey Club eist naamsverandering voor renpaard vanwege Hitler-verwijzing

Rick Helmink
Amerikaanse Jockey Club eist naamsverandering voor renpaard vanwege Hitler-verwijzing featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Een Amerikaans racepaard heeft op last van de Jockey Club een andere naam gekregen omdat de oorspronkelijke naam een verwijzing was naar Adolf Hitler. De tweejarige hengst heette Austrian Painter (Oostenrijkse schilder) en won bij zijn debuut afgelopen maandag in Indianapolis. De naam Austrian Painter wordt online gebruikt als synoniem voor Hitler, bijvoorbeeld om filters te omzeilen.


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