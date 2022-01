FN reageert op Beerbaum-reportage en FEI kiest harde woorden: ’totaal onaanvaardbaar’

De Duitse paardensportkoepel FN heeft een uitgebreid statement gepubliceerd naar aanleiding van de reportage op stal Beerbaum, die gisteren werd uitgezonden door RTL. De FN vraagt RTL nogmaals om alle beelden en wil dan op drie manieren reageren: ze wil de complete beelden tuchtrechtelijk laten onderzoeken, het OM wordt ingelicht (in aanvulling op de aangifte tegen onbekend uit mei 2021) en er is een commissie die het FN-reglement beoordeelt. De FEI kiest hardere woorden: 'de getoonde beelden laten totaal onaanvaardbare trainingsmethoden zien'.

De Duitse kranten staan er vol mee: de reportage die gisteren werd uitgezonden door RTL. Een Google News-zoekopdracht geeft meer dan twintig hits. De FN zag noodzaak te reageren en hetzelfde geldt voor de FEI. De wereldpaardensportbond kiest harde woorden: ‘De FEI is op de hoogte van de reportage uitgezonden op RTL in Duitsland op 11 januari 2022 en doet onderzoek naar de zaak. We hebben al contact met de Duitse nationale federatie en zullen nauw met hen blijven samenwerken om de juiste handelwijze te beoordelen. De FEI veroordeelt absoluut elke vorm van paardenmishandeling en de trainingsmethoden die worden getoond in de videobeelden van RTL zijn totaal onaanvaardbaar vanuit het oogpunt van paardenwelzijn en in strijd met de FEI-voorschriften.”

De FN reageert tweeledig en wat milder: met een persbericht (vannacht gepubliceerd) en een interview met secretaris-generaal Sönke Lauterbach.

FN: ‘We nemen de beschuldigingen zeer serieus’

“Zoals we in 2020 en 2021 al tegen RTL tot uitdrukking hebben gebracht: we nemen de beschuldigingen zeer serieus. Dit is precies waarom we de beelden die dinsdagavond zijn uitgezonden zorgvuldig zullen analyseren en vervolgens de juiste conclusies zullen trekken over hoe verder te gaan. Om een ​​serieuze inschatting van de feiten te kunnen maken, is al het video- en bewijsmateriaal nodig. We doen daarom nogmaals een beroep op RTL om dit volledig aan ons ter beschikking te stellen”, zegt Lauterbach.

Puntig hindernismateriaal onaanvaardbaar

Hij benadrukt: “Zelfs nu, ongeacht de getoonde bijdrage, kunnen we duidelijk stellen dat het gebruik van vierkante staven en puntig hindernismateriaal onaanvaardbaar is en niet in overeenstemming met de principes van eerlijke paardensport.”

Vervolgstappen

De FN somt drie vervolgstappen op, al wil ze eerst het complete beeldmateriaal van RTL ontvangen. Als dan blijkt dat er inderdaad gebarreerd wordt op de video, kan de FN bijvoorbeeld de wedstrijdlicentie van de betrokken personen intrekken. Daarnaast wordt het OM ingelicht. In mei 2021 had de FN aangifte gedaan tegen degene die in de RTL beelden te zien was. Die zaak werd geseponeerd, maar nu wellicht weer opgenomen.

Voorts is er sinds februari een werkgroep die de FN-richtlijnen – en dan met name ook het toegestane ’toucheren’ – tegen het licht houdt. De werkgroep werkt nog aan de richtlijnen en doet nog geen mededelingen over de aanbevelingen.

Bron: FN